Κατάλογος Εταιρειών
Regrow
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Regrow Μισθοί

Ο μισθός της Regrow κυμαίνεται από $132,098 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $223,875 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Regrow. Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ανθρώπινοι Πόροι
$224K
Προσελκυστής Προσωπικού
$159K
Μηχανικός Λογισμικού
$136K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$132K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Regrow είναι Ανθρώπινοι Πόροι at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $223,875. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Regrow είναι $147,668.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Regrow

Σχετικές Εταιρείες

  • Apple
  • Snap
  • Uber
  • Microsoft
  • Stripe
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι