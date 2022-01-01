Κατάλογος Εταιρειών
Regeneron
Regeneron Μισθοί

Ο μισθός της Regeneron κυμαίνεται από $75,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Βιοϊατρικός Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $238,085 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Regeneron. Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $210K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
Median $75K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $105K

Μηχανικός Ελέγχου
$89.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$109K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$199K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$117K
Ιδρυτής
$96.5K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$111K
Διαχειριστής Προϊόντος
$199K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$181K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$238K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$184K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Regeneron είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $238,085. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Regeneron είναι $117,316.

