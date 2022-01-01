Regeneron Μισθοί

Ο μισθός της Regeneron κυμαίνεται από $75,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Βιοϊατρικός Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $238,085 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Regeneron . Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025