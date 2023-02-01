Regalix Μισθοί

Ο μισθός της Regalix κυμαίνεται από $3,649 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $9,563 για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Regalix . Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025