Reflex Media
Reflex Media Μισθοί

Ο μισθός της Reflex Media κυμαίνεται από $31,115 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $155,775 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Reflex Media. Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$156K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$31.1K
Μηχανικός Λογισμικού
$109K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Reflex Media είναι Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $155,775. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Reflex Media είναι $109,450.

Άλλοι Πόροι