Reflex Media Μισθοί

Ο μισθός της Reflex Media κυμαίνεται από $31,115 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $155,775 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Reflex Media . Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025