Κατάλογος Εταιρειών
REEF
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

REEF Μισθοί

Ο μισθός της REEF κυμαίνεται από $72,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $225,106 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της REEF. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Επιχειρηματικός Αναλυτής
Median $72K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $85K
Διευθυντής Έργων
$113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Πωλήσεις
$225K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $80K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

20%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

20%

ΕΤΟΣ 3

20%

ΕΤΟΣ 4

20%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
Options

Στην REEF, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην REEF είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $225,106. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην REEF είναι $85,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την REEF

Σχετικές Εταιρείες

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι