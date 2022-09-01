Κατάλογος Εταιρειών
Redpanda Data
Redpanda Data Μισθοί

Ο μισθός της Redpanda Data κυμαίνεται από $119,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $281,520 για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Redpanda Data. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $200K
Μάρκετινγκ
$119K
Διαχειριστής Προϊόντος
$264K

Μηχανικός Πωλήσεων
$282K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Redpanda Data, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Redpanda Data είναι Μηχανικός Πωλήσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $281,520. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Redpanda Data είναι $232,086.

