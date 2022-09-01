Redpanda Data Μισθοί

Ο μισθός της Redpanda Data κυμαίνεται από $119,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $281,520 για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Redpanda Data . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025