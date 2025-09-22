Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Reddit κυμαίνεται από $179K έως $255K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Reddit. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$205K - $240K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$179K$205K$240K$255K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

λογότυπο Reddit

$20K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

100%

ΕΤΟΣ 1

Στην Reddit, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (100.00% ετησίως)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Reddit, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Reddit, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας at Reddit sits at a yearly total compensation of $255,060. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας role is $178,760.

