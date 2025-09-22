Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην Reddit κυμαίνεται από $177K ανά year για IC1 έως $363K ανά year για IC5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $253K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Reddit. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
IC1
Data Scientist I
$177K
$163K
$14.8K
$0
IC2
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Data Scientist III
$206K
$166K
$37.7K
$2.5K
IC4
Senior Data Scientist
$268K
$195K
$72.3K
$0
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

100%

ΕΤΟΣ 1

Στην Reddit, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (100.00% ετησίως)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Reddit, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Reddit, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Reddit in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $380,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Reddit για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in United States είναι $251,000.

