Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην Reddit κυμαίνεται από $177K ανά year για IC1 έως $363K ανά year για IC5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $253K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Reddit. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους IC1 Data Scientist I $177K $163K $14.8K $0 IC2 Data Scientist II $ -- $ -- $ -- $ -- IC3 Data Scientist III $206K $166K $37.7K $2.5K IC4 Senior Data Scientist $268K $195K $72.3K $0 Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 Εναλλακτικό 2 100 % ΕΤΟΣ 1 Στην Reddit, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών: 100 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 100.00 % ετησίως ) Vesting Schedule 100% after year 1. 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Στην Reddit, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία ) Vesting Schedule 100% after year 1. 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Στην Reddit, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία ) Vesting Schedule 100% after year 1.

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Reddit ?

