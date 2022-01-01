Κατάλογος Εταιρειών
Reddit
Reddit Μισθοί

Ο μισθός της Reddit κυμαίνεται από $125,899 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $874,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Reddit. Τελευταία ενημέρωση: 8/29/2025

λογότυπο Reddit

$20K

Μηχανικός Λογισμικού
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Επιστήμονας Δεδομένων
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Σχεδιαστής Προϊόντος
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $515K
Πωλήσεις
IC3 $176K
IC4 $175K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $450K
Ερευνητής UX
Median $260K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $140K
Διαχειριστής Έργων
Median $145K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $145K
Λογιστής
Median $154K

Τεχνικός Λογιστής

Αναλυτής Δεδομένων
$250K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$210K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$201K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$222K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$147K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$176K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

100%

ΕΤΟΣ 1

Στην Reddit, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (100.00% ετησίως)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Reddit, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Reddit, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Reddit είναι Μηχανικός Λογισμικού at the IC6 level με ετήσια συνολική αμοιβή $874,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Reddit είναι $235,959.

Άλλοι Πόροι