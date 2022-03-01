Reckitt Μισθοί

Το εύρος μισθών της Reckitt κυμαίνεται από $14,462 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $492,450 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Reckitt . Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025