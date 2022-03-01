Κατάλογος Εταιρειών
Reckitt
Reckitt Μισθοί

Το εύρος μισθών της Reckitt κυμαίνεται από $14,462 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $492,450 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Reckitt. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Μάρκετινγκ
Median $161K
Λογιστής
$127K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$20.2K

Αναλυτής Δεδομένων
$33.1K
Οικονομικός Αναλυτής
$28.1K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$14.5K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$85.4K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$187K
Διευθυντής Προϊόντος
$114K
Διαχειριστής Έργου
$31.9K
Πωλήσεις
$492K
Μηχανικός Λογισμικού
$161K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$102K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$93.2K
