Rebuy Engine Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων in United States στην Rebuy Engine κυμαίνεται από $156K έως $222K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Rebuy Engine. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$178K - $210K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$156K$178K$210K$222K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Rebuy Engine?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at Rebuy Engine in United States sits at a yearly total compensation of $221,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rebuy Engine for the Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων role in United States is $156,330.

Άλλοι Πόροι