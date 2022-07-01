Rebellion Defense Μισθοί

Ο μισθός της Rebellion Defense κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $230,648 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Rebellion Defense . Τελευταία ενημέρωση: 8/29/2025