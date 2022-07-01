Κατάλογος Εταιρειών
Rebellion Defense Μισθοί

Ο μισθός της Rebellion Defense κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $230,648 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Rebellion Defense. Τελευταία ενημέρωση: 8/29/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $150K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Αρχηγός Επιτελείου
$209K
Ανθρώπινοι Πόροι
$166K

Μάρκετινγκ
$166K
Διαχειριστής Προϊόντος
$101K
Προσελκυστής Προσωπικού
$176K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$231K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$219K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Rebellion Defense is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $230,648. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rebellion Defense is $170,850.

