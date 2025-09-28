Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην realtor.com κυμαίνεται από $111K ανά year για T1 έως $255K ανά year για T6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $195K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της realtor.com. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
