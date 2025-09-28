realtor.com Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην realtor.com κυμαίνεται από $111K ανά year για T1 έως $255K ανά year για T6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $195K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της realtor.com. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους T1 Software Engineer 1 ( Αρχάριο Επίπεδο ) $111K $109K $147 $2K T2 Software Engineer 2 $140K $126K $6K $7.8K T3 Senior Software Engineer $201K $159K $25.2K $17K T4 Staff Software Engineer $223K $173K $26K $24.2K Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

