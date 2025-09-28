Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in United States στην realtor.com κυμαίνεται από $247K ανά year για T3 έως $294K ανά year για T7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $285K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της realtor.com. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
