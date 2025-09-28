realtor.com Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην realtor.com κυμαίνεται από $141K ανά year για T2 έως $196K ανά year για T5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $181K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της realtor.com. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους T1 Data Scientist 1 $ -- $ -- $ -- $ -- T2 Data Scientist 2 $141K $134K $1.3K $5.6K T3 Senior Data Scientist $192K $158K $15.8K $18.4K T4 Staff Data Scientist $235K $184K $32.3K $19.2K Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

