Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην realtor.com κυμαίνεται από $141K ανά year για T2 έως $196K ανά year για T5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $181K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της realtor.com. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη realtor.com?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιστήμονας Δεδομένων at realtor.com in United States sits at a yearly total compensation of $243,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at realtor.com for the Επιστήμονας Δεδομένων role in United States is $167,000.

