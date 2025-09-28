Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην realtor.com κυμαίνεται από $141K ανά year για T2 έως $196K ανά year για T5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $181K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της realtor.com. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
