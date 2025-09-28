Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Taiwan στην Realtek Semiconductor κυμαίνεται από NT$1.87M έως NT$2.6M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Realtek Semiconductor. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!