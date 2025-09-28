Κατάλογος Εταιρειών
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Taiwan στην Realtek Semiconductor κυμαίνεται από NT$1.87M έως NT$2.6M ανά year.

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NT$2M - NT$2.36M
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NT$1.87MNT$2MNT$2.36MNT$2.6M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στην Realtek Semiconductor in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$2,602,864. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Realtek Semiconductor για τον ρόλο Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Taiwan είναι NT$1,868,723.

