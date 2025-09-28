Κατάλογος Εταιρειών
Realtek Semiconductor
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού

Realtek Semiconductor Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Taiwan στην Realtek Semiconductor ανέρχεται σε NT$3.37M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Realtek Semiconductor. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineering Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Σύνολο ανά έτος
NT$3.37M
Επίπεδο
hidden
Βάση
NT$1.45M
Stock (/yr)
NT$0
Μπόνους
NT$1.93M
Έτη στην εταιρεία
5-10 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού pozícióra a Realtek Semiconductor cégnél in Taiwan évi NT$6,032,253 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Realtek Semiconductor cégnél a Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού szerepkörre in Taiwan jelentett medián éves teljes kompenzáció NT$3,452,487.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Realtek Semiconductor

Σχετικές Εταιρείες

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι