Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σχεδιαστής Προϊόντος in Taiwan στην Realtek Semiconductor ανέρχεται σε NT$2.11M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Realtek Semiconductor. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Realtek Semiconductor
Systems Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Σύνολο ανά έτος
NT$2.11M
Επίπεδο
6
Βάση
NT$939K
Stock (/yr)
NT$0
Μπόνους
NT$1.17M
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Realtek Semiconductor in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$3,037,273. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Realtek Semiconductor για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in Taiwan είναι NT$2,521,617.

