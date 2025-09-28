Κατάλογος Εταιρειών
Realtek Semiconductor Νομικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Νομικός in Taiwan στην Realtek Semiconductor κυμαίνεται από NT$1.96M έως NT$2.85M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Realtek Semiconductor. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NT$2.23M - NT$2.59M
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NT$1.96MNT$2.23MNT$2.59MNT$2.85M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Realtek Semiconductor?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Νομικός at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$2,850,730. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Νομικός role in Taiwan is NT$1,964,369.

