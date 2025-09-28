Κατάλογος Εταιρειών
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Taiwan στην Realtek Semiconductor κυμαίνεται από NT$2.66M έως NT$3.72M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Realtek Semiconductor. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NT$2.89M - NT$3.5M
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NT$2.66MNT$2.89MNT$3.5MNT$3.72M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

NT$5.08M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Realtek Semiconductor?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Realtek Semiconductor in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$3,723,462. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Realtek Semiconductor για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Taiwan είναι NT$2,664,201.

Άλλοι Πόροι