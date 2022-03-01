Κατάλογος Εταιρειών
RealSelf
RealSelf Μισθοί

Το εύρος μισθών της RealSelf κυμαίνεται από $105,470 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $216,240 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της RealSelf. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $148K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$105K
Μάρκετινγκ
$113K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$125K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$216K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην RealSelf είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $216,240. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην RealSelf είναι $124,620.

