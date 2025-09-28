Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην RealPage ανέρχεται σε $210K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της RealPage. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
RealPage
Software Engineer
Seattle, WA
Σύνολο ανά έτος
$210K
Επίπεδο
3
Βάση
$180K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$30K
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη RealPage?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μηχανικός Λογισμικού Backend

Συχνές Ερωτήσεις

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Μηχανικός Λογισμικού na RealPage in United States situa-se numa remuneração total anual de $217,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na RealPage para a função de Μηχανικός Λογισμικού in United States é $135,000.

