Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States στην Real Chemistry κυμαίνεται από $227K έως $322K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Real Chemistry. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$258K - $305K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$227K$258K$305K$322K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην Real Chemistry in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $322,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Real Chemistry για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States είναι $226,800.

