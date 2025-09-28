Κατάλογος Εταιρειών
Real Chemistry
Real Chemistry Information Technologist (IT) Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Information Technologist (IT) στην Real Chemistry κυμαίνεται από CA$121K έως CA$166K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Real Chemistry. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$131K - CA$155K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$121KCA$131KCA$155KCA$166K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Real Chemistry?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Real Chemistry sits at a yearly total compensation of CA$165,569. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Real Chemistry for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is CA$120,937.

