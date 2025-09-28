Κατάλογος Εταιρειών
REA Group
REA Group Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in Australia στην REA Group κυμαίνεται από A$365K έως A$518K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της REA Group. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

A$415K - A$491K
Australia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
A$365KA$415KA$491KA$518K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

A$249K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη REA Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην REA Group in Australia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή A$518,288. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην REA Group για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in Australia είναι A$365,055.

Άλλοι Πόροι