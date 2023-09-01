Κατάλογος Εταιρειών
REA Group
REA Group Μισθοί

Το εύρος μισθών της REA Group κυμαίνεται από $76,389 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $144,619 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της REA Group. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $106K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Δεδομένων

Διευθυντής Προϊόντος
Median $127K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $76.4K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $131K
Αναλυτής Δεδομένων
$100K
Επιστήμονας Δεδομένων
$119K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$145K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην REA Group είναι ο Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $144,619. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην REA Group είναι $119,100.

