Αρ Μπι Σι Μισθοί

Ο μισθός της RBC κυμαίνεται από $36,123 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Αρχηγός Επιτελείου στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Αρ Μπι Σι. Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025

Μηχανικός Λογισμικού
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

Μηχανικός iOS

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός DevOps

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Επιχειρησιακός Αναλυτής
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Διαχειριστής Προϊόντος
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Επιστήμονας Δεδομένων
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $64.3K

Risk Analyst

Σχεδιαστής Προϊόντος
PL08 $77.1K
PL07 $102K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $127K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $57.7K
Διαχειριστής Έργων
Median $71.1K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
Median $75.1K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
Ερευνητής UX
Median $86.7K
Αναλογιστής
Median $68.7K
Λογιστής
Median $71K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
Median $51.1K
Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $38K
Μάρκετινγκ
Median $101K
Πωλήσεις
Median $36.1K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $138K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Median $99K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $100K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $82.1K
Διοικητικός Βοηθός
$38.3K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$44.7K
Αρχηγός Επιτελείου
$201K
Εταιρική Ανάπτυξη
$110K
Γραφικός Σχεδιαστής
$48.9K
Ανθρώπινοι Πόροι
$200K
Νομικός
$56.8K
Σύμβουλος Διοίκησης
$44.4K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
Median $69.5K
Διαχειριστής Συνεργατών
$113K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$164K
Τεχνικός Συγγραφέας
$45.2K
Συνολικές Αμοιβές
$95.6K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$121K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην RBC, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην RBC είναι Αρχηγός Επιτελείου at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $201,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην RBC είναι $79,163.

Άλλοι Πόροι