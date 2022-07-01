Κατάλογος Εταιρειών
Raya Μισθοί

Ο μισθός της Raya κυμαίνεται από $4,534 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $190,950 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Raya. Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $175K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$4.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$11.9K

Διαχειριστής Προϊόντος
$191K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Raya is Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $190,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Raya is $93,470.

