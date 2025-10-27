Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διαφημιστικός Συγγραφέας in United Arab Emirates στην RAPP κυμαίνεται από AED 101K έως AED 140K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της RAPP. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

AED 108K - AED 127K
United Arab Emirates
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
AED 101KAED 108KAED 127KAED 140K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη RAPP?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαφημιστικός Συγγραφέας στην RAPP in United Arab Emirates φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή AED 140,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην RAPP για τον ρόλο Διαφημιστικός Συγγραφέας in United Arab Emirates είναι AED 100,800.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την RAPP

