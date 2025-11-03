Κατάλογος Εταιρειών
Rakuten Americas
Rakuten Americas Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων in United States στην Rakuten Americas κυμαίνεται από $148K έως $211K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Rakuten Americas. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$169K - $198K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$148K$169K$198K$211K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Rakuten Americas?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην Rakuten Americas in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $210,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Rakuten Americas για τον ρόλο Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων in United States είναι $147,600.

