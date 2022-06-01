Κατάλογος Εταιρειών
Rakuten Advertising
Rakuten Advertising Μισθοί

Ο μισθός της Rakuten Advertising κυμαίνεται από $78,605 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $282,580 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Rakuten Advertising. Τελευταία ενημέρωση: 10/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $179K
Αναλυτής Δεδομένων
$78.6K
Διαχειριστής Προϊόντος
$83.8K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$283K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Rakuten Advertising είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $282,580. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Rakuten Advertising είναι $131,284.

Άλλοι Πόροι