Raksul Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Προϊόντος in Japan στην Raksul ανέρχεται σε ¥10.76M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Raksul. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέσος Μισθός Raksul Product Manager Tokyo, TY, Japan Σύνολο ανά έτος ¥10.76M Επίπεδο G4 Βάση ¥9.16M Stock (/yr) ¥1.59M Μπόνους ¥0 Έτη στην εταιρεία 4 Έτη Έτη εμπειρίας 7 Έτη

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

