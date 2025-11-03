Κατάλογος Εταιρειών
Raksul
Raksul Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Προϊόντος in Japan στην Raksul ανέρχεται σε ¥10.76M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Raksul. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέσος Μισθός
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Σύνολο ανά έτος
¥10.76M
Επίπεδο
G4
Βάση
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Μπόνους
¥0
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Raksul?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Raksul in Japan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ¥12,700,575. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Raksul για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Japan είναι ¥10,757,930.

