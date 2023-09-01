Κατάλογος Εταιρειών
Raisin
Raisin Μισθοί

Ο μισθός της Raisin κυμαίνεται από $60,022 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Cybersecurity Analyst στο χαμηλό άκρο έως $110,546 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Raisin. Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $91.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $83.7K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $111K

Cybersecurity Analyst
$60K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Raisin είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $110,546. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Raisin είναι $87,521.

