Raisin Μισθοί

Ο μισθός της Raisin κυμαίνεται από $60,022 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Cybersecurity Analyst στο χαμηλό άκρο έως $110,546 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Raisin . Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025