RainFocus
RainFocus Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού in United States στην RainFocus ανέρχεται σε $99K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της RainFocus. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Μισθός
company icon
RainFocus
Software Developer
Lehi, UT
Σύνολο ανά έτος
$99K
Επίπεδο
-
Βάση
$99K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη RainFocus?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού στην RainFocus in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $103,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην RainFocus για τον ρόλο Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού in United States είναι $95,000.

Άλλοι Πόροι