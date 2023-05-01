Rain Μισθοί

Ο μισθός της Rain κυμαίνεται από $48,240 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $128,342 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Rain . Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025