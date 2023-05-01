Railway Μισθοί

Ο μισθός της Railway κυμαίνεται από $11,629 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $199,000 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Railway . Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025