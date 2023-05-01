Κατάλογος Εταιρειών
Railway
Railway Μισθοί

Ο μισθός της Railway κυμαίνεται από $11,629 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $199,000 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Railway. Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025

$160K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$199K
Διαχειριστής Προϊόντος
$14.2K
Μηχανικός Λογισμικού
$11.6K

Συχνές Ερωτήσεις

Die hoogste betalende rol gerapporteer by Railway is Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $199,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Railway is $14,234.

Άλλοι Πόροι