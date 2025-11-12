Κατάλογος Εταιρειών
Radix Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού in Brazil στην Radix ανέρχεται σε R$125K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Radix. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Σύνολο ανά έτος
R$125K
Επίπεδο
Senior
Βάση
R$125K
Stock (/yr)
R$0
Μπόνους
R$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού στην Radix in Brazil φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή R$227,593. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Radix για τον ρόλο Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού in Brazil είναι R$125,297.

Άλλοι Πόροι