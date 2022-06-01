Κατάλογος Εταιρειών
Radiance Technologies
Radiance Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Radiance Technologies κυμαίνεται από $89,445 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Υλικού στο χαμηλό άκρο έως $158,288 για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Radiance Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $90.4K
Μηχανικός Υλικού
$89.4K
Μηχανικός Πωλήσεων
$158K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Radiance Technologies είναι Μηχανικός Πωλήσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $158,288. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Radiance Technologies είναι $90,390.

