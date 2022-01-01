Κατάλογος Εταιρειών
R3 Μισθοί

Ο μισθός της R3 κυμαίνεται από $75,661 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $166,787 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της R3. Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $107K

Μηχανικός Κρυπτογραφίας

Σχεδιαστής Προϊόντος
$75.7K
Διευθυντής Προϊόντος
$119K

Πωλήσεις
$167K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$149K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην R3 είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $166,787. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην R3 είναι $118,983.

