Qwick
Qwick Μισθοί

Ο μισθός της Qwick κυμαίνεται από $78,591 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $208,950 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Qwick. Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $200K
Διευθυντής Προϊόντος
$78.6K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Qwick είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $208,950. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Qwick είναι $200,000.

