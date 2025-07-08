Qwant Μισθοί

Ο μισθός της Qwant κυμαίνεται από $51,290 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $65,771 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Qwant . Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025