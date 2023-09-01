Qvik Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Qvik είναι $65,117 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Qvik . Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025