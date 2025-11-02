Κατάλογος Εταιρειών
Qurate Retail Group
Qurate Retail Group Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Qurate Retail Group κυμαίνεται από $90.3K έως $124K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Qurate Retail Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$97.9K - $116K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$90.3K$97.9K$116K$124K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Qurate Retail Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Qurate Retail Group in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $123,689. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Qurate Retail Group για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $90,347.

Άλλοι Πόροι