Quantum Health
Quantum Health Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρησιακός Αναλυτής in United States στην Quantum Health κυμαίνεται από $72.9K έως $104K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Quantum Health. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$82.8K - $98.1K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$72.9K$82.8K$98.1K$104K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Quantum Health?

Συχνές Ερωτήσεις

Didžiausias atlyginimų paketas Επιχειρησιακός Αναλυτής pozicijai Quantum Health in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $103,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Quantum Health Επιχειρησιακός Αναλυτής pozicijai in United States yra $72,900.

