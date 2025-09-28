Κατάλογος Εταιρειών
Qualtrics
  • Μισθοί
  • Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων

  • Όλοι οι Μισθοί Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων

Qualtrics Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States στην Qualtrics ανέρχεται σε $198K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Qualtrics. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Qualtrics
Technical Program Manager
Seattle, WA
Σύνολο ανά έτος
$198K
Επίπεδο
L4
Βάση
$149K
Stock (/yr)
$42K
Μπόνους
$7.4K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
6 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Qualtrics?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Qualtrics, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στην Qualtrics in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $432,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Qualtrics για τον ρόλο Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States είναι $197,900.

