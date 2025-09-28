Η αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States στην Qualtrics κυμαίνεται από $342K ανά year για Associate Manager έως $382K ανά year για Senior Director of Engineering. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $415K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Qualtrics. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Qualtrics, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)