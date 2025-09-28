Κατάλογος Εταιρειών
Qualtrics
Qualtrics Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Qualtrics κυμαίνεται από $159K ανά year για L3 έως $510K ανά year για L7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $202K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Qualtrics. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
Software Engineer I(Αρχάριο Επίπεδο)
$159K
$120K
$32.1K
$6.5K
L4
Software Engineer II
$215K
$155K
$50.5K
$9.6K
L5
Software Engineer III
$318K
$188K
$102K
$27K
L6
Software Engineer IV
$362K
$208K
$131K
$23.3K
$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Qualtrics, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Ερευνητής Επιστήμονας

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $510,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Μηχανικός Λογισμικού role in United States is $196,000.

