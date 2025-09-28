Κατάλογος Εταιρειών
Qualtrics
Qualtrics Επιτυχία Πελατών Μισθοί

Η αποζημίωση Επιτυχία Πελατών in United States στην Qualtrics κυμαίνεται από $115K ανά year για L3 έως $173K ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $85K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Qualtrics. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
$115K
$90.3K
$10K
$14.7K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$173K
$153K
$0
$20K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Qualtrics, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

El paquete salarial más alto reportado para un Επιτυχία Πελατών en Qualtrics in United States está en una compensación total anual de $208,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de Επιτυχία Πελατών in United States es $102,400.

