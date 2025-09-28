Κατάλογος Εταιρειών
Qualtrics
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών

  • Όλοι οι Μισθοί Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών

Qualtrics Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στην Qualtrics κυμαίνεται από $128K έως $185K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Qualtrics. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$145K - $168K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$128K$145K$168K$185K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών υποβολές στην Qualtrics για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Qualtrics, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Qualtrics şirketindeki Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $185,105 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Qualtrics şirketinde Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $127,551 tutarındadır.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Qualtrics

Σχετικές Εταιρείες

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι