Qualia
Qualia Μισθοί

Ο μισθός της Qualia κυμαίνεται από $55,275 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $256,959 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Qualia. Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $170K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $200K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$55.3K

Επιστήμονας Δεδομένων
$118K
Μάρκετινγκ
$102K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $155K
Πωλήσεις
$85.4K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$257K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Qualia, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Den högst betalda rollen som rapporterats på Qualia är Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $256,959. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Qualia är $136,300.

